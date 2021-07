Moradores de Belo Horizonte com comorbidades e deficiência permanente (beneficiários do Benefício de Prestação Continuada-BPC) foram convocados pela prefeitura para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (30).

Para receber o reforço é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. O horário de funcionamento em dias úteis é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive-thru. Aos sábados, o atendimento se encerra mais cedo, às 14h.

Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar aos pontos de imunização. Os endereços estão disponíveis no portal da PBH (clique aqui).

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o cidadão compareça aos locais de vacinação no dia da convocação. Aqueles que perderem o prazo de uma semana para tomar o complemento, irão para o fim da fila e precisarão esperar a entrega de novas remessas.

Confira o cronograma:

- Sexta-feira (30): segunda dose para gestantes e puérperas com comorbidades; pessoas com Síndrome de Down; com deficiência permanente beneficiárias do BPC (todos com 18 anos ou mais) e com comorbidades de 59 anos

- Sábado (31): segunda dose para pessoas com comorbidades de 58 anos e 57 anos

