Pessoas com comorbidades de 18 a 33 anos recebem, nesta segunda-feira (9), a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte. A imunização ocorre em postos fixos e extras, até às 17h, drive-thru, até às 16h30 e pontos de imunização noturna, até 20h. Os endereços estão disponíveis aqui.

Nesta segunda, também há uma repescagem para aqueles com comorbidades que já foram convocados por faixa etária, além de gestantes e puérperas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente e Síndrome de Down, que, por alguma, razão perderam a data da aplicação da segunda dose.

Para receber o reforço, porém, o público deve ficar atento. Conforme informou a Prefeitura de Belo Horizonte, apenas poderão antecipar a dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a sete dias. Por isso, é importante consultar o cartão de vacinação antes de comparecer a um dos postos.

Aqueles que têm direito à dose, precisam apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

Primeira dose

De terça (10) até quinta-feira (12), pessoas de 33, 32 e 31 anos, completos até 31 de agosto, recebem a primeira dose do imunizante na capital mineira. Para este público, a vacinação será das 8h às 17h em pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 em drive-thrus. Postos com horários noturnos funcionam até às 20h. Veja aqui os endereços.

Para receber a dose é necessário apresentar um documento de identificação com foto, ser cidadão residente de Belo Horizonte, não ter recebido a vacina contra a Covid-19 e nenhuma outra nos últimos 14 dias, além de não ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Confira abaixo o calendário de imunização para os próximos dias:

Dia 9, segunda-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 33 a 18 anos e repescagem de pessoas com comorbidades convocadas por faixa etária, além de gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e Síndrome de Down que por alguma razão perderam a data da aplicação da segunda dose;

Dia 10, terça-feira: primeira dose para homens e mulheres de 33 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

Dia 11, quarta-feira: primeira dose para homens e mulheres de 32 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

Dia 12, quinta-feira: primeira dose para homens e mulheres de 31 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

