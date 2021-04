Belo Horizonte vai aplicar a segunda dose contra a Covid-19 em idosos de 75 e 76 anos neste sábado (10), seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. A aplicação será feita com um intervalo de 14 a 28 dias para os imunizados com a Coronavac. Sendo assim, idosos que foram vacinados após 27 de março não podem tomar a segunda dose.

A prefeitura informou ainda que ampliou, nesta sexta-feira (9), a imunização para moradores de 64 anos, completos até 30 de abril. A expectativa é que sejam protegidas cerca de 24 mil pessoas desta faixa etária. Caso o idoso não compareça a um dos postos nesta sexta, basta procurar um local de vacinação na próxima semana.

O atendimento será feito das 7h30 às 16h30 nos centros de saúde da cidade e das 8h às 16h30 nos seis pontos de drive-thru. Os endereços podem ser consultados no portal da PBH.

É preciso levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que apenas uma pessoa acompanhe quem será vacinado, para evitar aglomerações.

