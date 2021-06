Trabalhadores da Saúde com mais de 60 anos receberão, nesta segunda-feira (13), em Belo Horizonte, a segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A vacinação do grupo foi antecipada pela prefeitura da capital que também dará continuidade à imunização de gestantes e puérperas com comorbidades, que serão vacinadas com doses da Pfizer.

Os imunizantes serão aplicados das 7h30 às 16h30 em pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 em pontos de drive-thru. Para receber a dose, os profissionais da Saúde precisam apresentar o cartão de vacinação, documento de identidade e CPF. Os endereços para este grupo estão disponíveis aqui.

No caso de mulheres grávidas e aquelas com até 45 dias de pós-parto, podem se vacinar somente as que tenham uma avaliação individual de risco benefício realizada em conjunto com um médico, conforme orientações do Ministério da Saúde. Elas precisam apresentar um comprovante de residência em BH e identidade, além de não ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas, nem ter testado positivo para o coronavírus nos últimos 30 dias.

Também deverão comprovar a condição de saúde e, no caso das grávidas, apresentar um documento que ateste o estado gestacional, como carteira de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico. Já a puérpera deve levar uma Declaração de Nascido Vivo (DNV), certidão de nascimento ou óbito. Os locais de vacinação podem ser verificados neste link.

Segundo a PBH, novas orientações e doses são aguardadas para a imunização de gestantes e puérperas sem comorbidades. A administração municipal ainda reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo.

