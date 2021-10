Nos primeiros 16 dias da Campanha Nacional de Multivacinação, do dia 1º até o último sábado (16), 65 mil doses foram aplicadas em crianças e adolescentes de Belo Horizonte. A mobilização, que tem como objetivo atualizar da caderneta de imunização do público, segue até o próximo dia 29 de outubro na capital.

Segundo informou a prefeitura nesta segunda-feira (18), as aplicações estão sendo feitas de acordo com cada situação vacinal. A campanha também tem como finalidade aumentar as coberturas vacinais, reduzindo a incidência e contribuindo para o controle e erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes. A meta de vacinação, no entanto, não foi informada pela administração municipal. Um balanço deverá ser divulgado após o dia 29.

Em BH, estão disponíveis ao público as vacinas BCG, Rotavírus, Meningocócia C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe.

Locais e horários

Os endereços e horários de funcionamento das unidades para a vacinação de crianças e adolescentes podem ser verificados no portal da Prefeitura, por meio deste link. Para a entrada nas unidades de saúde é obrigatório o uso de máscaras, sendo que para crianças de até dois anos não é necessário o uso do acessório de proteção.

É imprescindível que os responsáveis levem a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal.

