Parques temáticos e de diversão, como o Guanabara, na região da Pampulha, e Ita Park, ao lado do Minas Shopping, podem voltar a funcionar a partir desta sexta-feira (11) em Belo Horizonte. Os locais estão autorizados a abrir diariamente e sem restrição de horário, segundo decisão publicada no Diário Oficial do Município, que também oficializou a ampliação no horário de funcionamento de bares e restaurantes e o retorno às aulas presenciais, anunciadas na última quarta (9).

Durante a pandemia, os parques temáticos e de diversão da capital foram autorizados a funcionar somente durante alguns dias, em fevereiro de 2021, após 11 meses parados. No entanto, tiveram que interromper as atividades novamente quando Belo Horizonte voltou fechar todo o comércio e atividades consideradas como não essenciais.

Para o retorno a partir desta sexta, os parques, inclusive os localizados no interior de shoppings e galerias, deverão seguir protocolos sanitários. Entre as regras previstas, está a obrigatoriedade do uso de máscaras, a distribuição de álcool em gel, o isolamento e proibição do uso de assentos e bancos nas áreas comuns e a redução da capacidade dos brinquedos.

