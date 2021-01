A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou previsão do tempo para esta sexta-feira (1). De acordo com o boletim, 2021 começa com céu parcialmente nublado, com chances de pancadas de chuva no final da tarde.

A temperatura mínima, na madrugada, foi de 19 °C e a máxima prevista é de 30 °C no início da tarde. A umidade relativa do ar estará em torno de 50% no período mais quente do dia. Pelas imagens de satélite divulgadas pela Defesa Civil, não há acúmulo de nuvens de chuva na Região Metropolitana de BH, apenas nas regiões do Triângulo, Zona da Mata e Sul de Minas.

Já para o sábado (2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê maior volume de chuva durante a tarde e noite na capital. Tendência que deverá se manter no domingo (3) e também na segunda-feira (4), com média de temperatura entre 20 °C e 28 °C.