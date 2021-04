Trabalhadores da saúde com mais de 39 anos serão vacinados neste sábado (24), em Belo Horizonte, com a primeira dose contra a Covid-19. Para serem imunizados, esses profissionais precisaram ter feito o cadastro até o último dia 13.

A campanha será realizada nos pontos fixos das 7h30 às 15h. Já nos drive-thru, o usuário poderá comparecer das 8h às 15h. Os endereços desses locais estão disponíveis neste link.

Caso o trabalhador cadastrado não compareça aos pontos de vacinação neste sábado, ele poderá ser vacinado em um dos locais disponíveis nesta lista, das 7h30 às 16h30.

De acordo com a prefeitura, outras grupos não serão imunizados neste sábado na capital mineira.

Veja os requisitos para este grupo receber a primeira dose da vacina:

- ser trabalhador da saúde em atividade em Belo Horizonte;

- ter completado 39 anos ou mais até 30 de abril;

- não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias;

- não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Vale lembrar que o profissional da saúde deverá apresentar, no ato da vacinação:

- Documento de identificação com foto;

- Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde) e documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

- Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função ou contrato de trabalho ou Relatório do CNES ou Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020 – ano-calendário 2019 ou 2021 – ano-calendário 2020, com a identificação da ocupação principal declarada ou Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde (conforme modelo).

Leia Mais:

Pessoas vacinadas podem transmitir o novo coronavírus para outros indivíduos, alerta especialista

Butantan solicita à Anvisa aprovação para testar Butanvac em humanos

Governo orienta vacinação de pessoas com comorbidades de acordo com idade a partir de maio