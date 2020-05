Testes para verificar a imunidade da população à Covid-19 foram iniciados nesta terça-feira (19) em Belo Horizonte. Os exames de sangue são feitos por amostragem nas categorias profissionais em atividade, com ou sem sintomas da doença. O objetivo é avaliar como está a circulação do vírus na capital.

O monitoramento é chamado de Inquérito Sorológico e deve durar por 45 dias. O primeiro grupo submetido às análises será o dos trabalhares da saúde das redes pública e privada. Quem atua no transporte coletivo será avaliado em um segundo momento. Na sequência, atendentes e caixas de supermercados, padarias e drogarias da metrópole.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a escolha desses grupos é justificada por serem setores que não podem participar integralmente do afastamento social e, por isso, estão mais expostos à infecção. Eles integram os serviços essenciais.

As informações obtidas por meio da testagem serão importantes para planejar a flexibilização do isolamento social na cidade. O anúncio do possível afrouxamento será feito na sexta-feira pelo prefeito Alexandre Kalil.

“Com o resultado, vamos conseguir verificar como está a circulação do vírus e a imunidade desses segmentos da população, que exercem atividades essenciais. Nossa expectativa é testar 30 mil habitantes por milhão, o dobro do que foi realizado na Coreia do Sul”, disse o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Testagem

Os testes serão realizados três vezes em cada pessoa, com intervalo de 14 dias, para comparação da presença dos anticorpos e, por consequência, intensidade de transmissão do coronavírus.

O procedimento será feito em quem assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta do sangue acontece nos locais de trabalho dos participantes e incluirá um questionário com dados de identificação e eventuais sintomas. O sigilo está garantido e as pessoas receberão orientações conforme o resultado do exame.