O calor não vai dar trégua nos próximos dias. Em Belo Horizonte e região metropolitana, a temperatura máxima aumentará gradativamente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a próxima sexta-feira (10) será o dia mais quente da semana, chegando aos 35°C. Nesta quarta-feira (8), a máxima chega aos 33°C.

A baixa umidade relativa do ar requer atenção especial. A massa de ar seco que predomina no Estado é favorável para a queda da umidade, que ficará entre 20% e 30% nos próximos dias. A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que o ideal é que esteja entre 50% e 80%. A recomendação da Defesa Civil é beber muita água e evitar a exposição ao sol.

Para o fim de semana, há a possibilidade de chuvas isoladas na Grande BH, mas as temperaturas seguem altas, chegando aos 33°C no sábado (11) e 32°C no domingo (12).

Regiões de Minas

No restante do Estado, a previsão também é de muito calor. Nas regiões Norte, Noroeste, Campo das Vertentes e Sul/Sudoente, a temperatura máxima pode chegar aos 38°C. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, pode ficar ainda mais quente, atingindo 39°C.

Na Zona da Mata, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, as máximas variam entre 31°C e 33°C, e a previsão é que o céu fique nublado durante o dia.

