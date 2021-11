Na próxima semana, idosos de 82 a 85 anos já poderão receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), estão aptos para se vacinar aqueles em que a segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos seis meses ou esteja faltando 15 dias para completar este prazo.



Serão novamente convocados também os trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais, para tomar a dose de reforço, considerando que novos profissionais podem ter sido contratados para a área e, em muitos casos, ainda não completaram o prazo mínimo entre as aplicações. Segundo a PBH para este público também é necessário ter pelo menos 6 meses da segunda dose ou faltar até 15 dias para completar este prazo.

Haverá ainda repescagem de vacinação para alguns públicos vacinados com a Pfizer.



O cronograma completo com os dias e públicos aptos a tomar os imunizantes, entre outras informações, podem ser acessados no portal da PBH.



Horários e locais de atendimento



O horário de funcionamento dos pontos fixos e extras de vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira.

Confira os horários e endereços dos pontos noturnos:

- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

- UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h.

