Pessoas com comorbidades que preencheram o cadastro até 16 de maio foram convocadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta sexta-feira (21), para a vacinação contra a Covid-19. A campanha começa neste sábado (22), em pontos fixos e de drive-thru.

Podem se imunizar amanhã os moradores com doenças crônicas de 55 a 59 anos, completados até 31 de maio, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com síndrome de Down e em diálise com 18 anos ou mais.

Na segunda-feira (24), é a vez de quem tem 49 a 54 anos. Na terça-feira (25), de 40 a 48. Por fim, na quarta-feira (26), serão os belo-horizontinos portadores de patologias de 18 a 39 anos. A lista de comorbidades está disponível neste link.

A vacinação para este público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços estão disponíveis no portal da PBH (clique aqui).

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários fiquem atentos aos locais de vacinação, já que, por questões de logística, os pontos são alterados frequentemente. Segundo a Prefeitura de BH, a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades continua suspensa por determinação do Ministério da Saúde.

Conforme a administração municipal, foram registrados 67 mil cadastros válidos de pessoas com comorbidades e 629 de gestantes e puérperas. Os dados excluem duplicidade, erros de preenchimento e residentes de outros municípios. As pessoas de 18 a 59 anos com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) não precisam se cadastrar.

No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações:

- Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro

- Apresentar documento de identificação com foto

- Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte

- Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 16 de maio

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Leia mais:

Doses do imunizante da Pfizer serão enviadas a 47 municípios mineiros; confira a lista

Minas atinge a marca de 1,5 milhão de infectados pelo coronavírus