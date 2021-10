A presença de torcedores em jogos de esportes coletivos em Belo Horizonte, como vôlei, futsal e basquete, deve ser liberada pela prefeitura da capital. Conforme informou o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado, o assunto está em pauta e será discutido durante a reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, realizada nesta quarta-feira (20).

As últimas competições de esportes coletivos realizadas em ginásios fechados na metrópole não contaram com público. “Estamos providenciando já uma portaria, caso a discussão no comitê opte por essa abertura”, disse Jackson Machado em entrevista concedida à Rádio Itatiaia no início desta tarde.

O secretário também considerou que a cidade caminha para uma "flexibilização total”, de forma gradual e segura para prevenção de um aumento futuro no número de casos do novo coronavírus.

“Então é fazer tudo com muita responsabilidade, seguindo os indicadores, mantendo coerência e foco, obedecendo a ciência como foi sempre, desde o início da pandemia”, concluiu.

