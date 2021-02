A previsão meteorológica da Defesa Civil é de que a capital mineira terá um sábado de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 19 °C, a máxima estimada é de 29 °C , com umidade relativa do ar mínima em torno de 55%, esperada para a tarde.

O registro acumulado de chuvas em BH anotado pela Defesa Civil em fevereiro, até as 7h20 deste sábado, aponta uma média climatológica de 181,4 mm de precipitações no mês.

VOLUME MAIOR

As regiões da cidade em que foram notificados os maiores volumes são a Noroeste, com 439,8 mm, o equivalente a 242% do esperado para este mês; seguida da Centro-Sul, 422,8 mm de chuvas até às 7h20 deste sábado, 233% do registro habitual.

Confira o acumulado de chuvas (mm) no mês por região, até 7h20 deste sábado:

Barreiro: 363,8 (201%)

Centro Sul: 422,8 (233%)

Leste: 357,2 (197%)

Nordeste: 382,4 (211%)

Noroeste: 439,8 (242%)

Norte: 349,4 (193%)

Oeste: 312,6 (172%)

Pampulha: 339,8 (187%)

Venda Nova: 331,4 (183%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte