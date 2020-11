Se o feriado prolongado de Finados foi de céu nublado, Belo Horizonte deve registrar aumento na temperatura nos próximos dias. No entanto, pancadas chuvas isoladas podem atingir a capital mineira até esta quarta-feira (4).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que alerta para a possibilidade de precipitação já nesta terça-feira (3), principalmente no fim da tarde.

Para amanhã, a tendência é de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A nebulosidade faz com que a temperatura não passe dos 25ºC em BH, sendo que a mínima prevista é 13ºC.

Somente a partir de quinta-feira (5) que as temperaturas devem começar a subir. O dia deve amanhecer nublado, mas é esperado que o céu abra e os termômetros registrem entre 14ºC e 27ºC. Não há expectativa de precipitação.

A previsão é de que o calor se intensifique na sexta (6) e no sábado (7), quando as temperaturas podem superar os 30ºC.

Clima nublado no interior

No interior, os moradores da faixa Leste do estado, principalmente a Zona da Mata, devem ficar atentos. O Inmet informou que há a possibilidade de chuvas para a região até o fim de semana. Veja a previsão do tempo:

Quarta-feira

Céu nublado com pancadas de chuva nas regiões Sul, Campo da Vertentes, Zona da Mata, Oeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte

Nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas no Noroeste, Norte e Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce

Parcialmente nublado no Triângulo Mineiro

Quinta-feira

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas no Campo das Vertentes, Zona da Mata, Norte, Noroeste, Central Mineira, Oeste, Sul, RMBH e Vale do Rio Doce

Céu parcialmente nublado no Triângulo

Sexta-feira

Nublado com pancadas de chuva nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campo das Vertentes e Zona da Mata

Céu nublado a parcialmente nublado no Norte, Rio Doce e RMBH, e abrindo no restante do estado

Sábado