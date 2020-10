Às vésperas do feriado prolongado do Dia de Finados, a temperatura em Belo Horizonte já começou a cair. Se ao longo da semana os termômetros registraram 32ºC, nesta sexta-feira (30) a capital amanheceu com 19ºC. Nos próximos dias, a tendência deve ser a mesma: clima ameno e chuvoso.

A explicação para a queda da temperatura em BH é o início de uma frente fria, formada no litoral do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (29), e que deve continuar até a próxima quarta (4). “Iniciou-se o que chamados de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Com isso, surgem muitas nuvens de chuva no Estado”, explicou o meteorologista Ruibran dos Reis.

Neste sábado (31), Belo Horizonte deve registrar temperaturas entre 17ºC e 23ºC, com 90% de possibilidade de chuva. Já no domingo (1º), a previsão gira em torno de 17ºC e 24ºC, além dos 67% de chances de ocorrer precipitação. No Dia de Finados, segunda-feira (2), a expectativa é que os termômetros marquem entre 17ºC e 25ºC, mas com menor possibilidade de chuva (20%), segundo dados do Climatempo.

De acordo com Ruibran, estão previstos 80 mm de chuva desta sexta até domingo em BH. Desde o início do mês de outubro, já foram relatados cerca de 103 mm. Com isso, a média histórica do período, que é de 104,7 mm, deve ser ultrapassada.

Muita chuva no interior

Na região Leste de Minas, são esperados entre 100 e 150 mm de chuva, com foco em Governador Valadares, Caratinga e Ipatinga. Em média, neste período, a precipitação é de cerca de 80 mm. “Deve chover, em três dias, acima do normal do mês de outubro todo”, concluiu Ruibran dos Reis.