Os moradores de Belo Horizonte, a começar pela região do Barreiro, podem se preparar para mais chuva na tarde desta quinta-feira (31). A Defesa Civil da capital emitiu um alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de cerca de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h de sexta-feira (1º).

Conforme o meteorologista Kléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 14h áreas de instabilidade começaram a se formar sobre a cidade de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com isso, nas próximas horas, chuvas podem atingir primeiramente a região do Barreiro. "Mas pode ser que nas próximas horas essas nuvens se desloquem em direção a outras regiões da capital", explica.



A previsão indica que pancadas de chuvas mais significativas devem ocorrer somente até esta quinta e, no máximo até a tarde de sexta. "A partir de amanhã (sexta) uma massa de ar quente e seco deve impedir a formação de chuvas mais fortes. As chuvas dos últimos dias são associadas ao calor e alta umidade, mas a tedência é que elas fiquem mais fracas", completa Souza.

Portanto, a partir de sábado (2) as chuvas deverão dar uma trégua em BH que deve durar até a próxima semana, pelo menos até a terça-feira (5). "Só mesmo a partir de quarta-feira (6) é que deve voltar a chover com maior força na Grande BH, chuvas significativas", finaliza o especialista.

Dicas para chuva

Diante da possibildiade de novas chuvas fortes, a Defesa Civil de BH divulgou uma série de recomendações para a população. Confira:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos. ⠀

Interior



Ainda de acordo com o meteorologista, apesar da trégua na Região Metropolitana, no interior ainda podem haver chuvas bem isoladas nas regiões do Triângulo, Sul e Zona da Mata, o que deve diminuir a partir do domingo (3).

Ao mesmo tempo, no Norte e Leste do Estado a previsão segue sendo de clima seco e altas temperaturas, podendo atingir os 40ºC, e umidade relativa do ar abaixo dos 20%.

