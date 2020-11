O fim de semana em Belo Horizonte deve seguir a mesma tendência dos últimos dias: céu nublado e com precipitações ao longo do dia. No entanto, o morador da capital mineira pode ter uma brecha no domingo (15) e sair para votar sem chuva.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para BH nesta sexta-feira (13) e sábado (14) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima de 17ºC e a máxima deve ser de 27ºC.

Já no domingo, dia de eleição, o clima na metrópole deve mudar, quando o céu está mais aberto, mas com risco de precipitações isoladas. “Devido à disponibilidade de umidade e a temperatura elevada, há previsão de pancadas de chuva, preferencialmente à tarde, no dia da eleição”, disse a meteorologista Anete Fernandes. A temperatura ficar entre 18ºC e 29ºC.

Acumulado de chuvas

Ao longo da semana, Belo Horizonte registrou muita chuva em diversas regiões. Segundo levantamento da Defesa Civil, foram 44 mm acumulados na cidade das 19h dessa quinta-feira (12) até esta sexta: Veja os números por região:

Barreiro - 0,6 (0,3%)

Centro Sul - 5,4 (2,3%)

Leste - 5,4 (2,3%)

Nordeste - 5,4 (2,3%)

Noroeste - 7,4 (3,1%)

Norte - 3,8 (1,6%)

Oeste - 2,0 (0,8%)

Pampulha - 6,4 (2,7%)

Venda Nova - 7,6 (3,2%)

Conforme o órgão, a capital já ultrapassou com folga a média história do mês de novembro, que é de 239,8. Até as 7h desta sexta, foram registrados 502,4 mm. Veja por regional:

Barreiro - 59,8 (24,9%)

Centro Sul - 93,8 (39,1%)

Leste - 76,2 (31,8%)

Nordeste - 77,2 (32,2%)

Noroeste - 56,4 (23,5%)

Norte - 53,2 (22,2%)

Oeste - 65,2 (27,2%)

Pampulha - 43,0 (17,9%)

Venda Nova - 54,8 (22,9%)