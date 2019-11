Inclusão digital para mulheres em situação de vulnerabilidade. É com esta proposta que o projeto Programando Sonhos Delas, desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), vai disputar a final do concurso World Smart Cities Awards, que será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro, em Barcelona.

Lançado neste ano, o projeto vai formar, em dezembro, 100 programadoras. Até o fim de 2020, a meta é ainda mais audaciosa: capacitar 1.200 mulheres na área de TI. A maioria delas, segundo destacou o diretor-presidente da Prodabel, Leandro Garcia, sai do curso com uma colocação no mercado de trabalho.

O reconhecimento do projeto, que é um dos três finalistas - dentre 450 inscritos de 54 países -, foi comemorado pelo prefeito Alexandre Kalil. “É muito importante. O caminho da inclusão é o caminho do futuro", declarou o chefe do executivo municipal.

O Programando Sonhos Delas foi indicado ao prêmio na categoria “Cidades Inclusivas e Compartilhadoras”. Concorrem com BH as metrópoles Buenos Aires, na Argentina, e Kiev, na Ucrânia. “Vamos buscar o prêmio”, brincou confiante o presidente da Prodabel.

Jéssica Rainara participou da primeira turma do projeto e hoje trabalha na Prodabel

Sobre o projeto

O programa ensina todas as fases da programação, desde como mexer no computador até desenvolver sistemas. A etapa final, que forma as programadoras, tem três meses de duração e 240 horas/aulas. Além da sede da Prodabel, os cursos também são ministrados em empresas parceiras. As mulheres participantes recebem vale-transporte e lanche durante as aulas.

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Beato destaca que, apesar do desemprego em alta, a área de TI tem vagas em aberto. “Mas somente 20% dos postos são preenchidos por mulheres”, frisou.

Para diminuir este abismo e também dar capacitação e emprego para mulheres em vulnerabilidade, o Programando o Sonho Delas foi criado. “Foi uma maneira que a prefeitura encontrou de minimizar a desigualdade e contribuir para capacitar mulheres”.

A jovem Jéssica Rainara, de 17 anos, entrou na primeira turma e, logo depois de concluir o curso, conseguiu emprego na área que tanto sonhava: a de tecnologia. "Hoje trabalho na Prodabel e estou realizada", destacou.

Secretário Cláudio Beato, prefeito Kalil e presidente da Prodabel, Leandro Garcia, comentou sobre a indicação

As interessadas em participar de turmas futuras do projeto devem procurar a Prodabel ou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em qualquer uma das regionais da cidade. Clique aqui e confira dos endereços dos CRAS.