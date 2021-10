A Prefeitura de Belo Horizonte convocou, nesta quinta-feira (7), novos grupos para vacinação contra a Covid-19. Na próxima semana, haverá aplicação da terceira dose em trabalhadores da Saúde com 50 anos ou mais e em idosos de 70 a 74 anos.

É importante lembrar, no entanto, que só receberão o reforço aqueles que completaram o esquema vacinal com duas doses há seis meses ou que irão completar em 15 dias.

Também haverá aplicação da terceira dose em pessoas de 18 a 49 anos com alto grau de imunossupressão - pessoas com o sistema imunológico debilitado por causa de alguma doença crônica -, além da administração de segundas doses em moradores de 39 e 40 anos.

Veja o cronograma completo abaixo:

Dia 8, sexta-feira: primeira dose para adolescentes de 13 e 14 anos, completos até 31 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais;

primeira dose para adolescentes de 13 e 14 anos, completos até 31 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais; Dia 9, sábado: primeira dose para adolescentes de 12 anos, completos até 9 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes de 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, e aplicação de dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias. A vacinação deste dia será exclusivamente para os grupos convocados e não haverá aplicação de outro imunizante, além de Pfizer.

primeira dose para adolescentes de 12 anos, completos até 9 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes de 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, e aplicação de dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias. A vacinação deste dia será exclusivamente para os grupos convocados e não haverá aplicação de outro imunizante, além de Pfizer. Dia 10, domingo: não haverá vacinação.

não haverá vacinação. Dia 11, segunda-feira: segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 40 e 39 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 11 as pessoas de 40 e 39 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 18 de outubro.

segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 40 e 39 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 11 as pessoas de 40 e 39 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 18 de outubro. Dia 12, terça-feira: não haverá vacinação.

não haverá vacinação. Dia 13, quarta-feira: dose adicional para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 74 e 73 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.

dose adicional para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 74 e 73 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo. Dia 14, quinta-feira: dose de reforço para idosos de 72, 71 e 70 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

dose de reforço para idosos de 72, 71 e 70 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo; Dia 15, sexta-feira: dose de reforço para trabalhadores da saúde de 50 anos e mais, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

dose de reforço para trabalhadores da saúde de 50 anos e mais, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo; Dia 16, sábado: - Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos; Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes até 14 anos; Não haverá aplicação de vacinas contra a Covid-19.

Trabalhadores da saúde

No momento da aplicação da terceira dose, os profissionais da Saúde deverão apresentar o cartão de vacina, identidade, CPF e um documento que comprove ser trabalhador em atividade em estabelecimentos de saúde em Belo Horizonte, como, por exemplo, o registro no conselho profissional ou comprovante de vínculo ativo por meio da apresentação de:

Comprovante de pagamento (contracheque); ou

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

Contrato de trabalho; ou

Relatório do CNES; ou

Declaração de Imposto sobre a Renda; ou

Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.

Idosos

Para receber o reforço é necessário que o idoso seja residente de Belo Horizonte, apresente o comprovante de endereço e o cartão de vacinação. O público de 70 a 74 anos que tomou doses da AstraZeneca ainda não deve comparecer aos locais de vacinação, devendo aguardar o intervalo de seis meses.

Pessoas com alto grau de imunossupressão

Para que as pessoas com alto grau de imunossupressão possam receber a dose adicional é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, estão elegíveis para a vacinação os usuários nas condições abaixo:

Imunodeficiência primária grave;

Quimioterapia para câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

Pessoas vivendo com HIV/Aids;

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

Pacientes em hemodiálise;

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

No momento da vacinação, o público precisa apresentar um documento de identificação com foto, CPF, um comprovante de residência em Belo Horizonte, além de exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data da convocação, devendo conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível.

Também é necessário apresentar um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos (emitidos em até 12 meses antes da data da vacinação), assinado e carimbado, em versão original.

Adolescentes e segunda dose

Para a primeira dose, os adolescentes residentes na capital devem seguir as seguintes recomendações:

Ter 14 e 13 anos completos até 31 de outubro e 12 anos completos até 9 de outubro;

Para se imunizar, os adolescentes de 14 a 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais;

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Já para completar o esquema vacinal, os contemplados deverão levar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de residência em BH.

Locais e horários

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços aqui.

