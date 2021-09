A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou, na tarde desta segunda-feira (20), o cronograma e a estratégia de vacinação contra a Covid-19 até o próximo sábado (25). De acordo com a programação, durante esta semana receberão a segunda dose do imunizante as pessoas de 18 e 19 anos, que tomaram CoronaVac, e os moradores de 49 e 51 anos.

Também haverá aplicação da terceira dose em idosos de 78 anos, cuja segunda aplicação da CoronaVac tenha completado seis meses ou falte até 15 dias para totalizar esse prazo. Aqueles que estão nessa faixa etária, mas receberam a AstraZeneca, não devem comparecer aos locais de vacinação, já que completaram o esquema vacinal há menos de seis meses.

A aplicação do reforço em pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida, de 78 anos, também será iniciada. Para isso, é necessário que o grupo aguarde o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para agendamento do dia e horário.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 21, terça-feira: segunda dose para pessoas de 51 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 28 de setembro

Dia 22, quarta-feira: terceira dose para idosos de 78 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para totalizar esse prazo

Dia 23, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 19 anos, vacinadas com a Coronavac (o intervalo entre as doses é de 14 a 28 dias), cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 30 de setembro

Dia 24, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 49 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 1º de outubro

Dia 25, sábado: segunda dose para pessoas de 18 anos, vacinadas com Coronavac (o intervalo entre as doses é de 14 a 28 dias), cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 2 de outubro

Dia 26, domingo: não haverá vacinação

Locais, horários e o que levar

Os usuários que precisam concluir o esquema vacinal devem acessar os locais por tipo de imunizante. Para eles e para os moradores que devem tomar o reforço, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

O horário de funcionamento dos pontos de vacinação, em dias úteis, é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, para drive-thru. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, até às 20h. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

