Cento e três atrações artísticas foram pré-selecionadas para participar da Virada Cultural de Belo Horizonte, que deverá ser realizada entre os dias 16 e 17 de outubro deste ano na capital. O evento será on-line e gratuito. A lista completa pode ser acessada em pbh.gov.br/viradacultural.

De acordo com a prefeitura, foram escolhidas 103 atrações a partir do cadastramento realizado no mês de julho deste ano. As propostas foram enviadas por formulário digital, que estava disponível no site da administração municipal. Os candidatos tiveram acesso também ao regulamento de participação.

Após a divulgação dos pré-selecionados, a produção do evento iniciará os diálogos com os inscritos para definir a participação das atrações na programação oficial, que será divulgada em breve.



"Enquanto as edições anteriores da Virada Cultural de Belo Horizonte mostraram a relevância da apropriação artística e cultural no Centro da cidade, esta edição convida a população a uma nova experiência, desta vez por meio de uma ocupação virtual, agregada a possibilidades de ações nos espaços urbanos", adiantou Fabíola Moulin, secretária municipal de cultura e presidenta interina da Fundação Municipal de Cultura.

Programação diversa



Conforme a prefeitura, a edição 2021 está focada nos artistas e trabalhadores da cultura da cidade, valorizando as manifestações, movimentos e coletivos de arte e cultura das mais diversas vertentes espalhadas nos territórios. O cadastramento de propostas foi exclusivo para agentes culturais da capital mineira e Região Metropolitana.

"A Virada Cultural de Belo Horizonte já reúne em sua programação, tradicionalmente, a rica e diversa cadeia produtiva da cidade e, nesta edição, esse protagonismo estará ainda mais em evidência. O formato se alinha aos esforços da Prefeitura de Belo Horizonte de seguir fomentando e apoiar a retomada do setor cultural da cidade, que foi tão fortemente impactado pela pandemia de Covid-19”, acrescentou a secretária.

Apoio

Por fim, a Fundação Municipal de Cultura informou que cada atração participante, selecionada via cadastramento, receberá um cachê de até R$ 3 mil e os autores das propostas receberão o vídeo de registro de suas apresentações como possibilidade de uso em seus portfólios.

Os cadastros foram avaliados por uma comissão de seleção e um grupo curatorial, formado por servidores, gestores, produtores e artistas da cidade.

Como critérios de seleção, foram avaliadas a relevância da proposta, a adequação técnica e estrutural à Virada e a representatividade e territorialidade no contexto sociocultural da cidade, em consonância com as políticas públicas municipais de cultura.

