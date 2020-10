A visitação em cemitérios municipais de Belo Horizonte está proibida desde o início da pandemia de Covid-19, mas a administração municipal decidiu abrir uma exceção na próxima segunda-feira (2), Dia de Finados. As visitas serão permitidas aos quatro cemitérios públicos da capital mineira, de forma livre, sem necessidade de agendamento, no período de 8h às 17h.

"É recomendado que as pessoas que desejarem visitar seus entes queridos façam homenagens breves e permaneçam no local o menor tempo possível, evitando assim uma maior exposição e também a formação de aglomerações", recomenda a Prefeitura de Belo Horizonte. O uso de máscaras é obrigatório.

As missas e celebrações tradicionais do Dia de Finados ficam proibidas. O público poderá levar as próprias flores (somente naturais), pois a venda no local está proibida. Os visitantes deverão também levar a água para consumo próprio, pois os bebedouros não poderão ser usados, nem mesmo para reabastecer garrafas. Será disponibilizado nas portarias álcool em gel 70%.

A determinação é válida apenas para os cemitérios municipais (Bonfim, da Saudade, da Paz e da Colina). Cada cemitério privado poderá definir as regras de visitação no Dia de Finados, respeitando as orientações sanitárias para conter a transmissão do novo coronavírus.

Betim

Em Betim, uma portaria foi publicada pela prefeitura para definir regras de visitação em cemitérios públicos e privados durante o feriado de Finados. O uso de máscara é obrigatório e os visitantes terão de fazer uso de álcool 70%, além de ter a temperatura medida.

Para restringir a quantidade de pessoas nos locais, os estacionamentos estarão fechados e a entrada de visitantes será controlada com fichas enumeradas, obedecendo a ordem de chegada, em fila indiana e distanciamento demarcado a cada 1,5 m. A capacidade de cada cemitério será definida levando-se em conta uma pessoa para cada dez metros quadrados.

Os cemitérios permanecerão abertos para visitas das 8h às 16h, mas os sepultamentos poderão ocorrer das 7h às 17h (com acompanhamento máximo de 20 pessoas). A entrada principal dos cemitérios será destinada aos visitantes e a entrada lateral aos sepultamentos.

Para os visitantes, o tempo de permanência dentro do cemitério será de, no máximo, 20 minutos e não será permitida a realização de cultos religiosos.