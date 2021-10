Aproximadamente 225 mil belo-horizontinos de 20 a 29 anos, que tomaram a primeira dose da Pfizer, devem concluir o esquema vacinal contra a Covid-19 na semana que vem. A expectativa é da Prefeitura da capital mineira, que antecipou a aplicação da segunda dose para o grupo.

É preciso lembrar, no entanto, que só poderão concluir o esquema vacinal as pessoas que tenham tomado a primeira dose há pelo menos oito semanas.

“Quem não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo Sars-CoV-2 do que aquela que recebeu as duas doses. As vacinas estão disponíveis, os centros de saúde estão preparados para receber a população. Faça a sua parte e proteja, além de você, quem convive com você”, disse o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado, alertando para a necessidade de tomar a dose no intervalo recomendado.

Confira o calendário completo abaixo:

Dia 1º/11, segunda-feira: segunda dose para pessoas de 29 e 26 anos;

segunda dose para pessoas de 29 e 26 anos; Dia 2/11, terça-feira: não haverá vacinação;

não haverá vacinação; Dia 3/11, quarta-feira: segunda dose para pessoas de 25 anos;

segunda dose para pessoas de 25 anos; Dia 4/11, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 24 e 22 anos;

segunda dose para pessoas de 24 e 22 anos; Dia 5/11, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 21 e 20 anos.

segunda dose para pessoas de 21 e 20 anos. Dia 6/11, sábado: não haverá vacinação.

Segundo a PBH, as pessoas de 27 e 28 anos receberam a Coronavac e já foram convocadas para a aplicação da segunda dose. Já as de 23 foram imunizadas com Astrazeneca e ainda estão no intervalo entre a primeira e a segunda dose.

Locais, horários e o que levar

Desde as últimas semanas, a capital mineira não aplica mais doses contra a Covid-19 aos sábados e domingos. Durante os dias úteis, os contemplados podem receber o imunizante das 8h às 17h em pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 em drive-thru. Outros quatro postos aplicam a vacina em horário noturno, até 20h. Veja os endereços aqui.

É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

