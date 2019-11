As áreas em vermelho indicam os locais mais quentes

Belo Horizonte está entre as capitais brasileiras com temperaturas mais altas nesta terça-feira (5), podendo atingir 36ºC no período da tarde. Das 26 capitais, mais o Distrito Federal, analisadas pelo Instituto ClimaTempo, oito têm temperaturas acima de 36ºC. Além de BH, Goiânia (GO) também pode atingir esta marca, em seguida aparecem: Palmas (TO), 37ºC; Campo Grande (MS), 37º; Teresina (PI), 38ºC; Vitória (ES), 38ºC; Rio de Janeiro, 38ºC; e Cuiabá (MT), 39ºC.



A temperatura máxima estimada para esta terça em BH está bem perto dos 36,4ºC registrados no dia mais quente do ano, 13 de setembro, e pode bater novo recorde, já que o dia começou bem quente, 22ºC. Outro agravante é que a umidade do ar tende a cair. Por conta do forte calor, a Defesa Civil da capital emitiu alerta de baixa umidade até as 19h desta terça-feira (19). O índice fica mais crítico na parte da tarde: 20%. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é acima de 60%.

Interior do Estado



O calor também atinge outras cidades mineiras. Na cidade de São Romão, no Norte de Minas, por exemplo, os termômetros podem marcar 42ºC nesta terça, segundo o InMet. O meteorologista do instituto Cléber Souza explicou que o motivo das altas temperatura é um bloqueio atmosférico no Nordeste do país, que não deixa a frente fria, que está no Sul do Brasil, atuar no Norte e Leste de Minas e nem avançar para outras partes do Estado.



A expectativa é que o calor diminua um pouco a partir desta quarta (6), com aumento da nebulosidade e o avanço da frente fria em Minas, podendo provocar pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de raios e trovoadas, inclusive em BH.



