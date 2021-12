A chuva que cai em Belo Horizonte desde a tarde dessa terça-feira (30) e o volume de água esperado para a capital mineira nas próximas 48 horas, deixam a cidade sob alerta de risco geológico moderado até sexta-feira (3). Conforme comunicado emitido pela Defesa Civil na manhã desta quarta (1º), a atenção deve ser redobrada.

Por isso, recomenda-se que a população fique atenta ao grau de saturação do solo e sinais construtivos, além de ter cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Por aqui, segundo dados divulgados em novembro pela Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel), mais de 1.500 moradias estão em áreas de risco geológico. O levantamento, que foi atualizado pela última vez em 2019, revela que elas estão concentradas em vilas e favelas, onde vivem mais de 370 mil pessoas.

