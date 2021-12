Belo Horizonte faz nesta sexta-feira (31) repescagem da dose de reforço contra a Covid-19 para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e com síndrome de Down – a partir de 18 anos, e para pessoas com comorbidades, com idade entre 59 e 18 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Para receber o imunizante o morador deve comparecer a um ponto de vacinação portando documento com foto, CPF, cartão de vacina com a dose anterior e comprovante de endereço.

Nesta sexta-feira a vacinação será realizada em horário especial, das 8h às 11h30, nos Centros de Saúde e pontos de drive-thru. Os endereços podem ser consultados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte (neste link).

Confira o cronograma de vacinação da próxima semana: