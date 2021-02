A partir desta quinta-feira (18), bares e restaurantes de Belo Horizonte podem retomar as apresentações de música ao vivo. A medida foi publicada nesta quarta-feira (17/2), no Diário Oficial do Município (DOM). Mas a portaria N° 0060/2021 proíbe os estabelecimentos de oferecerem espaço para dança, além disso, o público não pode ficar em pé, para evitar aglomeração.

A flexibilização dessa e outras atividades, como a abertura dos parques de diversão, só foi possível porque os indicadores de monitoramento da Covid-19 em Belo Horizonte estão estáveis. Mas ainda há a preocupação com a circulação da nova variante P1 do coronavírus no Estado.

O médico infectologista, membro do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 da prefeitura de Belo Horizonte, Estevão Urbano, conversa coma repórter Maria Amélia Ávila sobre a situação do coronavírus na capital mineira, nesta quarta-feira (17), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em dia.