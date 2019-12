A regional Noroeste de Belo Horizonte acaba de ganhar o seu primeiro banco de aleitamento materno, instalado no Centro de Saúde Bom Jesus. Com isso, a capital passa a contar com 22 centros de saúde capacitados para a coleta de leite humano que integram o projeto "Mama Bebê", desenvolvido pela prefeitura. A campanha "Amamentação: Incentive a família, alimente a vida" busca alertar a sociedade para a importância do aleitamento materno e incentivar a amamentação e doação de leite.

Além de proteger a saúde da criança, a doação contribui para a melhoria na qualidade de vida de outros bebês, principalmente os prematuros hospitalizados. A gerente do Centro de Saúde Bom Jesus, Camila Rachel, explica: "Os bebês prematuros precisam dos nutrientes que o leite possui para crescerem. Apenas dois dedinhos de leite humano doado podem ajudar a iniciar a nutrição dos bebês prematuros hospitalizados, com qualidade. Esse deve ser o único alimento que as crianças têm contato até o sexto mês de vida, dispensando até água. A equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família também tem orientado gestantes e familiares para ajudar mães que estão com dificuldades para amamentar", destaca.

O projeto Mama Bebê é uma campanha de incentivo à amamentação e doação de leite

De acordo com a fonoaudióloga Fabíola Fraga, informar e promover atividades como esta é importante não somente para manter o usuário inteirado, mas também para garantir a troca de experiência e a boa relação entre ambos.

"Na sala de espera realizamos todos os dias abordagens para orientar diversos tópicos da saúde, seja atual ou de constante relevância. Buscamos também debater e esclarecer dúvidas por meio de uma roda de conversa entre gestantes que realizam o pré-natal, além de três momentos de capacitação desenvolvidos pelos médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde (ACS) e os técnicos de enfermagem", explica.

Já a mãe da Valentina, de 3 meses, a professora Lucyelle Rodrigues, de 22 anos, é doadora de leite, e explica que a iniciativa surgiu para ajudar mães que não produzem ou possuem algum problema de saúde que dificulta a amamentação. "Eu produzia tanto leite que chegava a empedrar, o que me incomodava muito. Soube da unidade coletora através dos informes do centro e procurei a gerente Camila para saber como doar, os procedimentos e exames necessários para iniciar a coleta", conta.

O leite doado nos centros de saúde é encaminhado semanalmente ao Posto de Coleta Mama Bebê, na Unidade de Referência Secundária Saudade – que coordena e supervisiona todo o processo de captação de doadoras, até o envio para o Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares. O leite é destinado aos bebês prematuros internados em Centros de Tratamento Intensivo Neonatal e que possuem indicação absoluta do mesmo.

Como doar

Quem mora na região Noroeste e deseja fazer a doação de leite materno, pode procurar o Centro de Saúde Bom Jesus, preencher uma ficha com os dados da mãe e realizar os exames solicitados pela unidade.

Onde doar

A mulher que tem interesse em doar leite deve procurar um dos postos de coleta mais próximos. Confira:

Unidade de Referência Secundária Saudade (Leste)

Rua Vinte e Oito de Setembro, 372 – 3277.9008

Centros de Saúde que contam com unidades de coleta de leite humano:

- Barreiro: Vila Cemig (rua Coletivo, 68 - 3277.5940)

- Centro-Sul: Cafezal (rua Bela Vista,30 – 3277.5242), Nossa Senhora Aparecida (rua Paulino Marques Gontijo, 222 – 3277.5244) e Padre Tarcísio (rua Coronel Pereira, 29 – 3277.8250)

- Leste: Alto Vera Cruz (rua General Ozório 959 – 3277.5601), Boa Vista (rua Marcelino Ramos, 325 – 3277.5680), Granja de Freitas (rua São Vicente, 405 – 3277.5725), Paraíso (avenida Mem de Sá 1001 – 3277.5227), Pompeia (rua Leopoldo Gomes, 440 – 3277.5735), Novo Horizonte (rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 – 3277.5602) e Taquaril (rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 – 3277.5602)

- Nordeste: Olavo Albino (rua Papa Onório III, 8 – 3277.6795), Cachoeirinha (rua Borborema, 1325 – 3277.6006), Marcelo Pontel (rua Branca, 15 – 3277.7474) e Vila Maria (avenida dos Sociais, 305 – 3277.7936)

- Noroeste: Bom Jesus (rua Bernardo Cisneiros, 659 – 3277.6004)

- Norte: Novo Aarão Reis (rua Um, 200 – 3277.6640) e Tupi (rua Ari Barroso, 150 – 3277.8555)

- Pampulha: Trevo (rua José Simplício Moreira, 1144 – 3246.8008)

- Venda Nova: Paraúna (rua João Ferreira da Silva, 248 – 3277.5568), Copacabana (rua Londres, 214 – 3277.7415) e Lagoa (rua José Sabino Maciel, 176 – 3277.5552)

Ainda em fase de implantação:

- Leste: Vera Cruz (General Ozório, 8585 – 3277.5606) e São José Operário (rua Simão Pereira, 73 – 3277.5693)

*Com Caio Augusto, estagiário sob supervisão de Cássia Eponine.

