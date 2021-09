Belo Horizonte inicia, nesta quinta-feira (9), a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Inicialmente, serão imunizadas os moradores de 86 a 88 anos, que tomaram a segunda dose da CoronaVac há mais de seis meses. Conforme orientação do Ministério da Saúde, o grupo receberá a Pfizer.

Segundo a PBH, os idosos que estão nesta faixa etária que receberam a AstraZeneca não devem comparecer aos locais de vacinação, já que é preciso aguardar o intervalo de seis meses. Por essa mesma razão, as pessoas com 89 anos ou mais ainda não foram convocadas.

A aplicação do reforço em pessoas acamadas, de 86 a 88 anos, também será iniciada. Para isso, é necessário que o público aguarde o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para agendamento do horário.

A PBH destacou que, seguindo orientação do Ministério da Saúde, a terceira dose será aplicada, inicialmente, em idosos com mais de 70 anos. A ampliação para as demais idades será feita de acordo com o intervalo entre as aplicações e está condicionada ao recebimento de novas remessas.

Confira a programação para os próximos dias:

Dias 9 e 10 de setembro (quinta e sexta): segunda dose para gestantes e puérperas sem comorbidades (só poderão tomar a vacina aquelas cuja data do cartão esteja marcada para até os dias 16 e 17 de setembro) e dose de reforço para idosos de 88 a 86 anos que tomaram a segunda dose da CoronaVac há mais de seis meses.

Locais, horários e o que levar

Para que os moradores possam tomar o reforço, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. O imunizante será aplicado das 8h às 17h em pontos fixos e extras, das 7h30 às 14h em drive-thru e até 20h em pontos com horário noturno.

De acordo com a PBH, as pessoas convocadas devem se vacinar apenas nos pontos listados. Por isso, é preciso checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura, antes de se deslocar. Veja os endereços aqui.

Leia mais:

Minas confirma 5,6 mil casos e 21 mortes por Covid nas últimas 24 horas

Minas recebe mais de 280 mil doses de vacinas da Pfizer nesta quarta-feira

Brasil registra 361 mortos por Covid nas últimas 24 horas; óbitos passam de 584 mil