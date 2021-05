A vacinação dos trabalhadores da educação infantil de Belo Horizonte, que começa nesta quarta-feira (26) será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e no sistema drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura.]

Podem receber as doses professores e funcionários de creches e pré-escolas que atendam crianças de até 5 anos das redes pública e privada. Nesta quarta-feira, recebem a AstraZeneca os docentes de 41 a 49 anos. Nesta quinta (27), é a vez dos maiores de 18. A vacinação do grupo com comorbidades – que se cadastrou junto ao site da PBH – também prossegue nos postos de saúde.

Para se proteger, é preciso apresentar identidade, não ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o novo coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.

O profissional precisa apresentar um documento que comprove a vinculação ativa com o estabelecimento de educação infantil de BH através do contracheque emitido nos últimos 3 meses; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; contrato de trabalho ou declaração de vinculação emitida pela instituição.

Além dos professores, moradores de rua começam a ser imunizados em BH. A expectativa da prefeitura é vacinar 8,5 mil pessoas. Equipes volantes farão o acolhimento das 8h às 16h em vários pontos da cidade também a partir de hoje.

Leia mais:

Vacinação de professores deve acelerar retorno de mais estudantes ao ensino presencial em BH

Mais 10 mil famílias de Belo Horizonte devem mandar os filhos para as escolas nas próximas semanas