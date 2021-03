As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de Belo Horizonte já estão com estoques baixos de medicamentos e insumos para o tratamento de pacientes graves de Covid-19. O médico intensivista, diretor da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (SOMITI), Leandro Braz de Carvalho, disse que em algumas unidades de saúde da capital já está sendo feito um controle do uso dos medicamentos para que não falte, “Existem estoques estaduais, estoques municipais, de cada hospital, da cada unidade, em alguns lugares têm estoque até 14 dias e em outros pode faltar em 2 dias”.

Segundo o médico intensivista, um dos problemas de ampliar o número de UTIs é que isso implica em aumentar o número de profissionais e do próprio uso dos medicamentos. Leandro Braz de Carvalho informou que já existem negociações com fornecedores e o Ministério da Saúde para a ampliação do fornecimento de insumos, como medicamentos e kits para intubação, mas, a produção nem sempre acompanha a velocidade da necessidade de uso desses insumos.

Para o diretor da SOMITI, a decisão do governo federal em requisitar todos os estoques para o Sistema único de Saúde (SUS) vai impactar diretamente as UTIs nas unidades privadas, que são responsáveis pela metade do atendimento dos pacientes de Covid-19.

Por nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que os estoques de anestésicos e outras medicações utilizadas no tratamento de pacientes com Covid-19, dos dois Hospitais de gestão municipal (Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e Hospital Metropolitano Odilon Behrens), UPAs e demais equipamentos da Rede SUS-BH que atendem usuários com suspeita ou confirmação da doença estão abastecidos e que o monitoramento dos estoques é realizado diariamente.

