A ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 em Belo Horizonte passou do nível amarelo para o vermelho de alerta. O boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura da capital, nesta quarta-feira (10), aponta que a taxa passou de 67,6% para 70,8%.

O levantamento revela que a taxa de ocupação de leitos de enfermaria também permanece no nível vermelho e subiu para 77.1%. O índice de ocupação dos leitos da capital leva em conta a disponibilidade na Rede SUS e na Rede Suplementar de Saúde de BH.

A taxa de transmissão da doença está estável em 1,13. O índice RT aponta que a cada 100 infectados, outras 113 pessoas podem ser contaminadas. O ideal é que esse valor esteja abaixo de 1.

O número de pessoas infectadas pelo coronavírus em BH superou os 300 mil casos. Até esta quarta-feira, 301.697 pessoas tiveram a Covid-19, 5.260 casos estão em investigação e 7.121 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.

Vacinação

O boletim afirma que 93,2% da população com mais de 12 anos já completou o esquema vacinal com as duas doses da vacina ou com dose única. Ao todo, 2.149.128 pessoas já tomaram a primeira dose e 562.036 tomaram a dose de reforço ou dose adicional.

