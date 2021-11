Belo Horizonte permite, a partir desta terça-feira (2), a lotação total em eventos na capital. A medida inclui jogos de futebol, que poderão acontecer com estádios recebendo 100% da capacidade de público.

Para entrar nos estádios, permanece a regra de apresentação de comprovante do recebimento de duas doses da vacina ou do teste negativo para Covid, realizado no prazo máximo de 72 horas antes do evento.

A prefeitura justifica a medida a partir da estabilidade dos índices epidemiológicos na capital e no avanço da vacinação. Nos últimos boletins, dados indicavam que a cidade estava no nível de alerta amarelo para a transmissão da doença.

A decisão do Executivo será publicada no Diário Oficial do Município e também prevê o fim da distância mínima nos bares e restaurantes. O comunicado da prefeitura não traz informações sobre o uso de máscaras.

