A presença da torcida visitante em jogos de América, Atlético e Cruzeiro foi liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quarta-feira (1º). Até então, apenas torcedores dos clubes mandantes da capital estavam autorizados a comparecer aos estádios.

Segundo nova portaria, publicada hoje no Diário Oficial do Município (DOM), fica revogada a medida que autorizava "obrigatoriamente torcida única, entendida aquela que contém torcedores somente do time mandante do jogo”.

As demais medidas, como uso obrigatório de máscara de proteção, apresentação de teste negativo para Covid-19 ou comprovante de vacinação com duas doses, continuam.

