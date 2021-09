Com o objetivo de coibir aglomerações nas praças, vias e bares de Belo Horizonte neste fim de semana, as forças de segurança e de fiscalização da prefeitura executarão um esquema de atuação em locais com histórico de desrespeito às regras sanitárias de combate à Covid-19. O trabalho inicia na noite desta sexta-feira (17) e vai até domingo (19).

De acordo com o Executivo municipal, seis operações integradas serão empenhadas às ruas da capital, sempre a partir das 21h, com a articulação operacional do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), envolvendo agentes da Guarda Civil Municipal (GCMBH), da BHTrans e fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental. A Polícia Militar dará apoio.

"A manutenção da fluidez do trânsito e observação quanto ao uso obrigatório de máscaras pela população também integram a lista de tarefas das equipes", informou a administração municipal, em nota.

Os pontos fiscalizados, ainda conforme a PBH, foram escolhidos com base na reincidência de denúncias e de registros de aglomerações, desobediência às normas de trânsito, barulho excessivo ou de realização de eventos irregulares.

Segundo a Prefeitura de BH, as ações conjuntas de combate ao desrespeito aos protocolos de prevenção à Covid vêm ocorrendo desde março de 2020, sempre com a articulação do COP-BH, e envolvendo servidores de diferentes áreas da gestão municipal.

"A atenção é voltada, sobretudo, para a fiscalização de bares, restaurantes, casas de shows e demais espaços públicos quanto à observância dos protocolos sanitários e das normas de prevenção contra o coronavírus", explicou a PBH.

Conforme o Executivo, somente de janeiro a agosto deste ano foram realizadas 923 operações integradas voltadas para o controle da pandemia.

