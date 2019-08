A elevação na temperatura em Belo Horizonte deve continuar no início desta semana. O calor já pôde ser sentido com mais intensidade desde a sexta-feira (9). Contudo, a previsão é de sol e termômetros podendo atingir 28 graus nesta segunda-feira (12), na capital mineira.



Conforme o Instituto Climatempo, a mínima esperada na cidade é de 15 graus, no início do dia. O calor deve se estender até a próxima terça-feira (13), quando a previsão é de a temperatura atingir 30 graus na capital mineira.



Com o clima mais quente, a umidade relativa do ar fica em torno de 30% em BH no início da semana. Por causa disso a Defesa Civil municipal emitiu um alerta de clima seco neste domingo (11) válido até a segunda-feira.



A partir de quarta-feira, no entanto, há previsão de nova queda na temperatura em Belo Horizonte. Os termômetros devem variar entre 14 e 24 graus, conforme o Climatempo.