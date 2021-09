A previsão do tempo para Belo Horizonte neste sábado (25) indica mais um dia de com temperaturas elevadas. Segundo a Defesa Civil da capital, os termômetros podem registrar até 30ºC.

De acordo com o órgão, a meteorologia indica que haverá céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A mínima registrada na metrópole foi de 13°C.

7h04 - Neste sábado (25) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A mínima foi de 13°C, máxima estimada de 30 °C e a umidade relativa mínima em torno de 30% à tarde.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/56pvjNnjGQ — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) September 25, 2021

O tempo seco também permanecerá. A expectativa é que a umidade relativa mínima do ar gira em torno de 30% na parte da tarde. Veja as recomendações da Defesa Civil:⠀

- Hidrate-se durante o dia;⠀

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;⠀

- Evite frituras;⠀

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;⠀

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;⠀

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

