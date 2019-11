A previsão do tempo para Belo Horizonte neste fim de semana é de tempo fechado e pancadas de chuva. Neste sábado (23), a máxima prevista é de 28°C e a tendência, de acordo com o Climatempo, é de que as pancadas caiam em toda região metropolitana, principalmente entre o fim da tarde e a noite. No restante do Estado, o céu também fica nublado e há até chances de trovoadas em regiões como Rio Doce, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Segundo Cesar Soares, meterologista do Climatempo, na capital mineira o tempo deverá repetir o tom da semana. "Pode ter chuva forte, como ocorreu ao longo dessa semana. Além disso, o abafamento pode favorecer nuvens mais carregadas", explicou. De acordo com o meteorologista, no domingo (24), o sol deverá aparecer mais, mas existe também risco de temporais.

No Estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um canal de umidade da Amazônia – que vem em direção à região Sudeste – e um novo sistema frontal que chega pelo oceano Atlântico mantém as áreas de instabilidade em Minas.

Céu da capital amanheceu claro, mas tendência é de chuva forte para o fim de semana

"A tendência é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, no Centro-Sul e Oeste do Estado, à tarde e/ou noite nas demais regiões mineiras. As temperaturas permanecem estáveis no sábado, mas esboçam ligeiro declínio no domingo", informou o Inmet. Em Minas, para o sábado a máxima prevista é de 38°C. A mínima, 13°C. No domingo, a previsão é de 36°C e 11°C.