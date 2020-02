Calma. Não é nada disso que você está pensando. Segundo a organização do evento anunciado no Facebook para 29 de março, na Praça da Liberdade, não se trata de um ato "em favor do demônio", mas sim de um protesto pacífico, satírico e bem humorado, organizado por pessoas que não querem o mal para ninguém nem acreditam no diabo, muito menos adoram a ele ou qualquer entidade.

A ideia, conforme a descrição do evento, é lembrar que, a despeito da influência de algumas crenças na vida pública e política, o Estado é laico, ou seja, imparcial quanto as questões religiosas.

O protesto tem o objetivo de "mostrar que existem outros pontos de vista, que as religiões bíblicas não são soberanas" e que "todos podem ter voz e nenhuma religião deve dominar as outras".

Em paródia à "Marcha para Jesus", que também acontece em Belo Horizonte, anualmente, os organizadores do ato "satânico" também criticam o evento cristão: "tem sim muita gente legal, mas infelizmente é marcado por figuras que dizem defender a família, enquanto, na verdade, disseminam valores opostos ao amor e aceitação com atitudes de homofobia, ódio, exclusão, propagando mentiras e criando inimigos imaginários e teorias malucas da conspiração para perpetuas os seus projetos de poder".

Veja, abaixo, a descrição completa do ato, previsto para começar as 14h do dia 29 de março, na Praça da Liberdade:

"Marcha Para Satanás



O que é e quem somos:

- é um um protesto pacífico, satírico e bem humorado, organizado por pessoas que não querem o mal para ninguém e nem acreditam no diabo, muito menos adoram a ele ou qualquer entidade.



Por quê fazemos isso?

- um dos principais propósitos da Marcha é mostrar que existem outros pontos de vista, que as religiões bíblicas não são soberanas, e que o Estado é Laico, portanto todos podem ter voz e nenhuma religião deve dominar as outras.



Em tempos em que o nome de Deus tem sido usado por pessoas mal intencionadas para enganar multidões, para desfazer conquistas sociais, intensificar as divisões e discriminações, não podemos simplesmente deixar a coisa rolar solta sem deixar o nosso protesto.



A nossa Marcha é uma paródia da "Marcha para Jesus", um evento que tem sim muita gente legal, mas que infelizmente é marcada por figuras que dizem defender a Família enquanto na verdade disseminam valores opostos ao amor e aceitação (que deveriam ser a base da Família), com atitudes de homofobia, ódio, exclusão, propagando mentiras e criando inimigos imaginários e teorias malucas da conspiração para perpetuar os seus projetos de poder.



Deus não está acima de todos, só de quem quiser.

E a sua religião com suas regras sangrentas pode parecer normal para você, mas pode ser assustadora para muita gente, que sofre ameaças explícitas ou implícitas a cada dia por simplesmente serem o que são.

E se você acha que a sua religião não pode ser assustadora, mas se a Marcha para Satanás te incomoda, talvez seja hora de refletir um pouco sobre empatia e aquela história de "Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você".



"Nós todos precisamos de espelhos para lembrar quem somos" - (Amnésia, 2000)



Qualquer dúvida, comente aí. Muita paz e amor para todos.



Hail Satan!

Ave Satanás!"