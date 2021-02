O mês de fevereiro de 2021 pode ser o segundo mais chuvoso em Belo Horizonte desde 1910. A estimativa é do Climatempo. Desde o primeiro dia do mês até as 9h dessa quarta-feira (24), já caíram 416,6 milímetros de chuva na capital, conforme o Inmet.

O número é mais que o dobro da média mensal para fevereiro, que é de 181 mm. O Climatempo também prevê mais chuvas fortes a partir desta sexta-feira (26).

Para chegar à previsão, o Climatempo relembrou que, até domingo (28), quando se encerrará o mês, há expectativa de mais chuva na cidade, em valores entre 50 e 70 milímetros. Se a estimativa se cumprir, BH terá tido 486,6 mm de chuva, o que desbanca o segundo mês mais chuvoso desde 1910, quando 469,3 milímetros de água foram registrados em 1916.

Clique para ampliar

Dobro da média

Até o momento, já choveu em BH mais do que o dobro da média, aferida desde 1910, e que é de 181 mm. Conforme o Climatempo, acumular cerca de 400 mm de chuva em um mês é um fato meteorológico "bastante especial".

Segundo o instituto, BH alcançou a marca devido a pancadas de chuva frequentes, incluindo vários temporais. "O pior deles aconteceu entre os dias 7 e 8 de fevereiro, quando choveu 122,4 mm sobre a capital mineira", informou o Climatempo.

Mais chuvas a partir de sexta

Faltando poucos dias para terminar o mês de fevereiro de 2021, BH será novamente influenciada por um sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Na prática, o ZCAS significa forte concentração de umidade, o que gera muita nebulosidade e chuva volumosa principalmente em partes das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, mas em alguns casos também atua sobre partes do Nordeste e do Sul do Brasil.

"Um evento de ZCAS normalmente provoca chuva volumosa em grandes áreas de 3 a 5 dias consecutivos, em média", informou o Climatempo, em nota. Segundo o instituto, esse novo evento de ZCAS deve atuar sobre a região Sudeste a partir desta sexta (26), prosseguindo até o início de março.

"A população de Belo Horizonte deve se preparar para fortes pancadas de chuva entre a sexta-feira e o domingo, 28 de fevereiro", finalizou.

