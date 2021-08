BH precisa de 444 mil doses para vacinar adolescentes e idosos

Para cumprir o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde e vacinar todos os adolescentes contra a Covid-19 a partir de setembro, além de aplicar a terceira dose em idosos e imunossuprimidos, Belo Horizonte precisa receber mais 444 mil imunizantes. No entanto, ainda não há previsão de quando chegam as vacinas nem data para as novas fases da campanha.

Os moradores de 12 a 17 anos serão imunizados com a Pfizer após a conclusão da população adulta, que deve acontecer no próximo sábado na capital. Os primeiros da fila são aqueles com comorbidades. Ao todo, segundo a prefeitura, são 210 mil adolescentes aptos a tomar a proteção, conforme o censo realizado em 2010.

De acordo com diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Paulo Roberto Lopes, ainda não há informações sobre novas remessas. A SES, por outro lado, trabalha com a segunda quinzena do próximo mês para começar a reforçar a imunização dos idosos – 222 mil pessoas acima de 70 anos em BH – e imunossuprimidos (12 mil).

BH faz novo mutirão da vacina neste fim de semana. No sábado serão imunizados jovens de 22 anos e, no domingo, os de 21. Pontos de aplicação funcionam das 7h30 às 14h

“Ainda em setembro, temos a expectativa de concluirmos a imunização, com a primeira dose, das pessoas acima de 18 anos e iniciarmos a vacinação dos adolescentes, com e sem comorbidades, consecutivamente”, disse o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista recente.

Com relação à estratégia vacinal para o reforço, o titular da pasta ressaltou que, preferencialmente, será utilizada a Pfizer. Porém, na falta do produto, poderá ser utilizada a AstraZeneca ou a Janssen. “Quem completou o esquema vacinal com a CoronaVac receberá a Pfizer, Astrazeneca ou Janssen”, explicou.

Segundo o gestor, a expectativa de entregas de vacinas por parte do governo federal é suficiente para as próximas fases. “Com o quantitativo de 7 milhões para Minas, a gente consegue, sim, dar a segunda dose, vacinar os idosos e os adolescentes. Além disso, temos expectativa de Janssen chegar esse mês, que pode ser utilizada também como reforço”.

Vale ressaltar, entretanto, que os municípios que concluíram a vacinação dos maiores de idade já podem iniciar a próxima etapa, desde que tenham as doses disponíveis. “Como já têm e já está autorizado tanto para adolescentes quanto o reforço dos idosos, a recomendação é que não guarde a vacina”, concluiu.

