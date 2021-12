Belo Horizonte prevê vacinar 12 mil imunossuprimidos com mais de 18 anos com a quarta dose da vacina contra a Covid. A recomendação do Ministério da Saúde é para que o grupo de risco procure os postos de saúde quatro meses após ter recebido o reforço.

Ontem, a capital oficializou a redução do intervalo entre a segunda e terceira dose, que começa a valer a partir de quinta-feira. O prazo muda de cinco para quatro meses. Segundo a prefeitura, pessoas de 38 a 52 anos que receberam a CoronaVac serão o primeiro grupo. A aplicação está prevista para quinta-feira. Outras faixas etárias ainda serão convocadas gradativamente.

No grupo de pessoas com imunossupressão estão pessoas com maior chance de desenvolver infecções comuns e recorrentes, como pneumonia e sinusite, e até doenças graves ou causadas por microorganismos. Também entram na lista pacientes em hemodiálise, com doenças cronicas e em quimioterapia contra o câncer.

De acordo com o infectologista Carlos Starling, o organismo começa a reduzir a eficiência da proteção imunológica entre três e quatro meses após a aplicação da vacina. Como os imunossuprimidos representam a parcela mais vulnerável da sociedade, o certo é que sejam os primeiros a receberem doses de reforço

“A quarta dose é necessária porque esse é um grupo que precisa dela. Ainda mais porque estamos no período limite da proteção imune”, disse o infectologista Carlos Starling, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid em BH.

Outra justificativa reforçada pelo Ministério da Saúde para a medida é o surgimento da variante Ômicron do coronavírus – com três casos confirmados em Minas e outros dois ainda em investigação.

A pasta federal reforçou que o avanço da vacinação no país reduziu de maneira significativa a ocorrência de casos graves e óbitos pela Covid-19.

Nesta semana, às vésperas do Natal, a capital mineira foca as ações na vacinação de pessoas que não voltaram aos postos de saúde para segunda dose.

Hoje, devem comparecer aos locais jovens de 18 a 25 anos que receberam a primeira dose da Pfizer. Já amanhã, segunda dose de Janssen para pessoas de 37 anos, cujo recebimento da primeira dose tenha pelo menos dois meses. Confira o calendário completo neste link.

