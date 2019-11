Estão abertas as inscrições para concessão de subvenções para escolas de samba que irão desfilar na avenida Afonso Pena, no dia 25 de fevereiro de 2020. As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de novembro na sede da Belotur, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Desfile acontece no dia 25 de fevereiro de 2020

As escolas concorrem a um auxílio financeiro de R$ 200 mil para o Carnaval 2020. O valor do recurso teve aumento de 100% no comparativo a 2019 que recebeu R$ 100 mil. No total, a Belotur disponibilizará R$ 1,6 milhão para o auxílio. O subsídio será repassado para custear o pagamento dos itens e serviços relativos à apresentação carnavalesca.

Para ter o direito a receber o subsídio, as escolas devem ter participado do desfile oficial do Carnaval de Belo Horizonte 2019, apresentarem a sinopse do samba enredo digitada e atenderem aos requisitos mínimos exigidos em sua categoria no desfile do ano passado.

No ato da inscrição, as escolas interessadas devem levar os documentos, conforme regras do edital que podem ser acessadas através deste link.

