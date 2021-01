A segunda fase da vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte está prevista para começar na próxima segunda-feira (1°). Até o momento, a capital mineira já recebeu cerca de 40.5 mil doses de imunizantes do laboratório Oxford/AstraZeneca e 16.8 mil doses da CoronaVac/Butantan.

A PBH informou que, seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, os grupos definidos nesta fase são todos os trabalhadores lotados nos 152 Centros de Saúde do município, dos 16 Centros de Referência em Saúde Mental, dos Serviços de Residência Terapêutica e Residências Inclusivas, além de moradores e profissionais de asilos.

Ainda de acordo com a prefeitura, devido a eficácia da vacina com um espaçamento maior entre a primeira e segunda dose e, em conformidade com as orientações do PNI, serão aplicadas as 40 mil doses AstraZeneca de forma integral. Já as vacinas CoronaVac serão aplicadas em aproximadamente 8 mil pessoas que, em até 21 dias, receberão a segunda dose do imunizante.

“É muito importante que novas remessas de vacinas continuem chegando a Belo Horizonte, para que possamos ampliar cada vez mais os públicos imunizados e com isso melhorar a situação epidemiológica e a pressão na assistência. Mesmo com o começo da campanha, é essencial a manutenção das orientações básicas de prevenção: o uso de máscaras, o distanciamento mínimo de dois metros sempre que possível e a higienização das mãos”, destaca o secretário de saúde Jackson Machado Pinto.