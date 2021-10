Belo Horizonte recebe, na próxima quarta-feira (3), a abertura da edição 2021 do Prudential Concerts. Nesse dia, sobe ao palco do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes o cantor Diogo Nogueira, que, unindo o samba à música clássica, será acompanhado por uma orquestra formada por músicos locais, sob o comando de Carlos Prazeres, regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia.

O show, que está com ingressos esgotados e será em apresentação única, também será transmitido no canal do Youtube da Prudential do Brasil. A apresentação on-line vai ocorrer dias depois, em 13 de novembro.

BH e outras quatro capitais

O Prudential Concerts retorna aos palcos de cinco capitais do país levando música ao público. Intitulada de "Ritmos da Vida", a edição de 2021 vai celebrar a diversidade da música brasileira, com artistas consagrados por diferentes estilos, incluindo MPB, Pop, Sertanejo, Samba e Rock.

Além de BH, também recebem o projeto as cidades de São Paulo, Goiânia, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Além de Diogo Nogueira, a temporada também contará com convidados como Marcos e Belutti (SP), Rogério Flausino (GO), Maria Rita (RS) e Banda Melim (RJ).

"Estamos muito orgulhosos em anunciar o retorno do Prudential Concerts. Investir no setor cultural faz parte da estratégia da Prudential e ficamos contentes com esse momento de retomada. Todos os shows vão ser realizados sob normas de segurança bem definidas e visam proporcionar ao público um importante momento de relaxamento e bem-estar. Temos certeza que, mais uma vez, o projeto conseguirá surpreender e encantar o público.", afirma Carlos Cortez, vice-presidente de Marketing & Digital da Prudential do Brasil.

Adaptando-se ao momento atual, a 4ª edição terá a transmissão on-line de todos espetáculos. "Essa decisão foi tomada para que o Brasil inteiro pudesse conhecer a grandiosidade dos espetáculos. Ou seja, mesmo quem não mora nas cidades contempladas, poderá usufruir dos shows de forma gratuita", explica Rafaello Ramundo, diretor geral do projeto.

Oficinas

O Prudential Concerts conta, ainda, com a realização de oficinas musicais voltadas para crianças e adolescentes de instituições sem fins lucrativos e/ou escolas públicas ligadas à música, além de aulas magnas para alunos e professores de escolas públicas das cidades percorridas pelo projeto. A iniciativa, ministrada por Carlos Prazeres, já beneficiou mais de 500 jovens e acontece em todas as cidades que recebem o evento. O objetivo é desenvolver e aperfeiçoar a técnica do instrumento de preferência de cada participante.

"A oportunidade de encontrar novos talentos, de influenciar de alguma forma a juventude musical do país, de estabelecer um intercâmbio de ideias e soluções, é algo maravilhoso. Já tivemos muitas surpresas maravilhosas nas Oficinas da Prudential e tenho certeza de que muitas ainda virão”, diz o maestro Carlos Prazeres, que assina a direção artística do projeto juntamente com Zé Ricardo.

Todas as informações podem ser conferidas por meio do Instagram, Facebook e site do projeto.

Confira a agenda completa:

03/11 - Belo Horizonte

Convidado: Diogo Nogueira

Local: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no YouTube na Prudential do Brasil: 13/11, às 20h30

19/11 - São Paulo

Convidado: Marcos e Belutti

Local: Teatro WTC

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no YouTube na Prudential do Brasil: 20/11, às 20h30

24/11 - Goiânia

Convidado: Rogério Flausino

Local: Centro de Convenções Goiânia - Teatro Rio Vermelho

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no YouTube na Prudential do Brasil: 27/11, às 20h30

03/12 - Porto Alegre

Convidado: Maria Rita

Local: Theatro São Pedro

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no YouTube na Prudential do Brasil: 11/12 às 20h30

16/12 - Rio de Janeiro

Convidado: Banda Melim

Local: Teatro Prudential

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no YouTube na Prudential do Brasil: 18/12 às 20h30

