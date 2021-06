Belo Horizonte recebe, nesta segunda-feira (21), uma nova remessa com mais 49 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Com isso, a capital mineira poderá ampliar a imunização para novos grupos. Segundo informou a prefeitura, o próximo público contemplado deve ser divulgado ainda hoje, após a retirada dos imunizantes por parte do município.

As vacinas fazem parte do 25º lote enviado pelo Ministério da Saúde ao Estado, com doses da Pfizer e CoronaVac. Enquanto isso, a vacinação segue para grupos já convocados e que por alguma razão ainda não compareceram aos locais de imunização. O horário de funcionamento será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para drive-thru

Os usuários devem ficar atentos aos endereços, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente. A lista está disponível no portal da prefeitura, neste link.

Demais grupos

Para as novas doses recebidas, a orientação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é que elas sejam utilizadas na continuidade do esquema vacinal dos grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI). Em Minas, esse público é composto por pessoas com comorbidade, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz com e sem algum acometimento na saúde, pessoas com deficiência permanente, além de grávidas com comorbidade e que acabaram de dar à luz, trabalhadores da Educação e das Forças de Segurança e Salvamento.

No entanto, os municípios mineiros que já realizaram a vacinação destes grupos, e que ainda têm doses disponíveis, podem avançar na imunização de outros públicos. Até o momento, Belo Horizonte recebeu quase 1,7 milhão de imunizantes.

