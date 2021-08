Belo Horizonte recebe, nesta segunda-feira (16), mais 63 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Com isso, a capital poderá ampliar a campanha de imunização e anunciar os novos grupos que serão contemplados. Conforme informou a prefeitura, a ampliação deve ocorrer tão logo seja realizada a retirada e conferência da remessa, e após orientação do Estado sobre a utilização dos imunizantes.

Em nota, a secretaria Municipal de Saúde informou que, desde o início da campanha de vacinação, Belo Horizonte adotou a estratégia de somente convocar novos públicos quando há doses suficientes para que todo o grupo seja contemplado.

Durante esta semana, a meta da prefeitura é aplicar 88 mil vacinas, entre repescagem, primeiras e segundas doses. Hoje (16), a vacinação ocorre para a população de 29 a 31 anos, que não compareceu aos postos na data certa, além de pessoas com doenças crônicas, deficiência permanente e Síndrome de Down, bem como gestantes e puérperas com comorbidades que estão com o reforço atrasado. Na terça (17), cerca de 22 mil pessoas de 28 anos são esperadas nos postos de vacinação.

Novos lotes

Ainda esta semana, a capital mineira poderá receber mais imunizantes de dois novos lotes que chegaram ao Estado na última sexta (13) e nesta segunda. A PBH informou, porém, que ainda aguarda informações sobre o quantitativo que será repassado, referentes às 39ª e 40ª remessas.

“A Secretaria Municipal de Saúde fará a retirada das doses assim que autorizada e, tão logo tenha este número, os novos grupos serão anunciados. A Prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo de vacinação na capital”, diz o comunicado.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que realiza a distribuição de duas remessas nesta segunda. As doses do 37º lote serão destinadas à imunização de trabalhadores da indústria em municípios que não ainda atenderam 100% do grupo, caminhoneiros, pessoas de 45 a 49 anos de idade e forças de segurança.

Com a 38ª remessa, o Estado irá finalizar a primeira dose de todas as pessoas incluídas no grupo de caminhoneiros.

