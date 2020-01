O primeiro Festival de Hambúrguer Artesanal chegou em Belo Horizonte. O evento, que acontece do dia 30 de janeiro a 9 de fevereiro, no Expominas, é o maior evento de hamburguerias artesanais já realizado na capital e tem entradas a R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira).

São esperadas cerca de 50 mil pessoas durante as duas semanas do Festival, que irá "esquentar a chapa" das maiores e mais conceituadas hamburguerias e atiçar o paladar dos amantes desse tipo sanduíche, que nunca esteve tão na moda como agora.

Para o evento, foram investidos cerca de R$ 1 milhão em infraestrutura e staff, e 400 empregos diretos e indiretos foram gerados para as duas semanas do festival.



Mas não só de hambúrgueres vive a capital. O evento também irá contar com diversas atrações para os visitantes, como simuladores, games, palestras, novidades em jogos e um concurso exclusivo que irá revelar o melhor hambúrguer artesanal do Brasil, com direito a júri técnico e artístico, nos moldes dos programas de gastronomia de TV.

SERVIÇO:

Burguer Festival BH 2020

Período: 30/01 a 9/02

Local: Expominas (avenida Amazonas, 6200, Gameleira)

Ingressos: R$ 7,50 (meia-entrada) e R$ 15,00 (inteira)

Para comprar, acesse o site.



(​*) Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.