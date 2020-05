Pelo menos nove pacientes de outros estados estão internados em hospitais particulares de Belo Horizonte com Covid-19. São cinco do Pará, dois de São Paulo, um do Rio de Janeiro e outro do Espírito Santo.

A informação foi dada pelo prefeito Alexandre Kalil no início da tarde desta segunda-feira (11), durante entrevista coletiva. Para evitar sobrecarga no sistema de saúde da capital mineira, a administração municipal afirma que irá acionar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que providências sejam tomadas.

"Belo Horizonte tá virando um grande importador de doentes", criticou o chefe do Executivo. Segundo Kalil, também haveria pacientes de outros estados em hospitais de Nova Lima, na região metropolitana.